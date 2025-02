Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (162) Arbeiter nach Sturz in Messehalle verstorben

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (15.02.2205) stürzte ein Mann im Messezentrum Nürnberg bei Arbeiten in einer Messehalle mehrere Meter in die Tiefe. Der 67-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass er verstarb.

Der als Messebauer tätige Mann hatte um kurz nach 14:00 Uhr in einer Halle des Messezentrums Abbauarbeiten auf einer Leiter durchgeführt. Aus einer Höhe von etwa fünf Metern stürzte der 67-Jährige dabei zu Boden und zog sich schwerste Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den bewusstlosen Verletzten und brachten diesen in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann jedoch in den Abendstunden seinen multiplen Verletzungen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken nahmen in den Nachmittagsstunden die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang im Messezentrum auf. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Erstellt durch: Michael Konrad

