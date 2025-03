POL-PIAZ: Sachbeschädigung an Hauswand durch Graffiti

Alzey (ots) - Am Dienstagnachmittag begab sich ein 35-Jähriger Mann in einen Supermarkt in der Karl-Heinz-Kipp-Straße. Während seinem Aufenthalt in dem Supermarkt wurde der 35-Jährige von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er Waren im Wert von 53,12 EUR in einer Tasche verstaute. Nach dem Passieren des Kassenbereichs, wobei er andere Waren im Wert von 8,77 EUR bezahlte, wurde der 35-Jährige durch den aufmerksamen Ladendetektiv angesprochen und die Polizei hinzugerufen. ...

