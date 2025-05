Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (08.05.2025) in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Die Diebe stahlen zwischen 6.00 Uhr und 14.40 Uhr aus zwei unterschiedlichen Tiefgaragen insgesamt drei Sätze Kompletträder. Die zwölf Reifen mit Felgen dürften einen Wert von etwa 7.000 Euro haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

