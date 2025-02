Polizei Essen

POL-E: Mehrere Brände in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am frühen Montagmorgen (24. Februar) kam es in der Essener Innenstadt zu drei Bränden. An der Lindenallee geriet eine Hausfassade in Brand, wodurch es zu einem erheblichen Gebäudeschaden kam. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei Essen zu einem Brand an der Lindenallee gerufen. Durch einen Brand im Hinterhof des Gebäudekomplexes fingen die Hausfassaden zweier Bürogebäude Feuer. Erst nach mehreren Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Es entstanden erhebliche Sachschäden.

Im Laufe der Nacht kam es zu zwei weiteren Bränden in unmittelbarer Nähe. Gegen 3 Uhr brannte auf der I. Dellbrügge eine Mülltonne und gegen 3:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Mülltonnenbrand an der Kettwiger Straße in Höhe der Rathausgalerie gerufen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten einen tatverdächtigen 43-Jährigen (deutscher Staatsangehöriger, ohne festen Wohnsitz) fest. Dieser war zuvor bereits im Zusammenhang mit dem Brand an der Lindenallee durch Beamte kontrolliert worden.

Die Kriminalpolizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand von Brandstiftungen aus und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Auch die genaue Tatbeteiligung des 43-Jährigen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Außerdem sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben. Hinweise nimmt das KK 11 der Polizei Essen per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 entgegen./Wrk

