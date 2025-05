Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Oberen Hohlweg ein Verkehrsunfall. Ein dunkelblauer Opel Corsa Typ C mit angebrachten Kennzeichen mit S-Zulassung kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr noch ca. 200 Meter weiter, stellte den Opel verschlossen ab und ging flüchtig. Die angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Der Opel wurde sichergestellt. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach telefonisch unter 07144 9000 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

