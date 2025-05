Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall auf der B92 bei Daßlitz

Greiz (ots)

Daßlitz. Am 30.04.2025, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B92 zwischen Daßlitz und Wildetaube. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin wollte nach links in einen Abzweig einbiegen, als eine nachfolgende 24-jährige Fahrerin die Situation zu spät erkannte und auf das Fahrzeug der 67-Jährigen auffuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Unfallaufnahme durchgeführt und ermittelt zum Hergang des Unfalls. (SR)

