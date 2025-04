Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (124/2025) Fahrraddiebstahl vor Einkaufszentrum - Tatverdächtiger schnell ermittelt, weitere gestohlene Räder bei Durchsuchung in Gieboldehausen sichergestellt

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Knickgasse

Samstag, 5. April 2025, gegen 11.55 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Den Diebstahl eines Mountainbikes hat am vergangenen Samstag (05.04.25) in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) die Polizei Duderstadt innerhalb weniger Stunden aufgeklärt. Das Rad war etwa gegen 11.55 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Knickgasse spurlos verschwunden. Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen konnte ein 21 Jahre alter Mann aus dem Ort als mutmaßlicher Dieb identifiziert werden.

Noch am Nachmittag durchsuchten Beamte mit richterlichem Beschluss die Wohnanschrift des Tatverdächtigen und stießen hierbei neben dem gesuchten Mountainbike auf zwei weitere Fahrräder, ein Trekking-Rad und ein anderes Mountainbike, bei denen es sich laut Überprüfung ebenfalls um Diebesgut handelte. Das gefundene Trekking-Rad stammte demnach aus einer Tat im Januar 2024 in Bilshausen, das Mountainbike ließ der dringend Tatverdächtige mutmaßlich erst wenige Stunden zuvor von der Terrasse eines Sonnenstudios in Gieboldehausen mitgehen. Alle Räder wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen dauern an.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie sich schon beim Kauf die korrekte Fahrradrahmennummer/Individualnummer zeigen und dokumentieren Sie diese gemeinsam mit dem Händler. Nutzen Sie hierfür den Fahrradpass. Nutzen Sie verschiedene Arten hochwertiger Schlösser mit massiven Schließsystemen. Schließen Sie das Zweirad nicht nur ab, sondern insbesondere an einen geeigneten festen Gegenstand an. Hochwertige Räder können grundsätzlich überall entwendet werden, auch im privaten Bereich. Wählen Sie daher möglichst sichere, kameraüberwachte Abstellmöglichkeiten. Akustische Alarmsysteme können Täter vertreiben. Ortung mit Hilfe von GPS-Tracking: GPS-Tracker sind (versteckte) Sender am Fahrrad, die den Besitzer per SMS alarmieren, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrades. Solche GPS-Systeme eignen sich besonders für Elektrofahrräder. Sie sollten über folgende Alarmfunktionen verfügen: Der Standort des Rades sollte über das Mobiltelefon angezeigt werden können. Der GPS-Tracker sollte einen Alarm an das Mobiltelefon des Besitzers senden, wenn das Rad bewegt wird oder einen zuvor festgelegten Umkreis (Geo-Fence) verlässt.

Weitere Infos gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/so-schuetzen-sie-ihr-rad-vor-diebstahl/ https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/elektroraeder-vor-diebstahl-schuetzen-auch-in-keller-und-garage/ https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

