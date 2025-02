Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Herkenrath

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (18.02.) kam es im Stadtteil Herkenrath zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, wobei dieser schwer verletzt wurde.

Eine 34-jährige Audifahrerin aus Kürten hatte gegen 14:25 Uhr die Straße "Straßen" in Richtung Moitzfeld befahren. An einer Einmündung beabsichtigte sie, nach rechts in die Straße "Hecken" abzubiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben aufgrund der blendenden Sonne offenbar einen Radfahrer, der die Einmündung aus Richtung Moitzfeld in Richtung Kürten auf dem dortigen Radweg passierte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 48-jährige Radfahrer aus Bergisch Gladbach schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi und an dem Fahrrad entstanden Schäden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro. (th)

