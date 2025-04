Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (121/2025) Kind auf EDEKA-Parkplatz in Teichhütte vermutlich von unbekanntem Autofahrer beim Ausparken angefahren und leicht verletzt - Polizei ermittelt, Zeuginnen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Grund, Ortsteil Teichhütte, Teichhütter Straße Dienstag, 8. April 2025, zwischen 20.10 und 20.15 Uhr

TEICHHÜTTE (jk) - Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Teichhütte (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (08.04.25) gegen 20.10 Uhr ein neunjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, wurde das Kind vermutlich von einem rückwärts ausparkenden PKW, an dessen Steuer ein Mann gesessen haben soll, erfasst.

Da die Schülerin eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug kniete, um ihre Inlineskates zu schließen, ist noch unklar, ob der Autofahrer den Vorfall überhaupt bemerkt hat. Infolge der Berührung fiel das Mädchen zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte blaue PKW fuhr weg.

Die Polizei in Osterode hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet den unbekannten Autofahrer sowie auch zwei ebenfalls bislang unbekannte Zeuginnen, die sich um die Neunjährige gekümmert haben sollen, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell