POL-EU: Unbekannte verkleben Schlüsselloch

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (13. März) hielt sich eine 18-Jährige aus Zülpich gegen 19.45 Uhr am Busbahnhof in der Oststraße in Euskirchen auf und setzte sich dort mit einer Freundin auf eine Sitzbank. Ihren grauen Rucksack stellte sie unmittelbar neben sich ab. Während sie in ein Gespräch mit der Freundin vertieft war, bemerkte sie nicht, dass ihr Rucksack von einer unbekannten Person entwendet wurde. Erst ...

