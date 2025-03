Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in zwei Häuser

Rheinbrohl (ots)

Am Samstagabend kam es in der Arienheller Straße zu zwei Einbrüchen in Nachbarhäuser. In einem der beiden Häuser hebelten die unbekannten Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Beim zweiten Haus ist bisher noch unklar, wie die Täter in das Objekt gelangten. Von einem Tatzusammenhang kann jedoch ausgegangen werden. In beiden Fällen wurde Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Verlauf des Samstagnachmittags /-abends werden an pilinz@polizei.rlp.de oder 02644 943-0 erbeten.

