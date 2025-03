Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl an Kraftfahrzeugen

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Serie von Diebstählen an PKW in der Straße In der Au in Linz, sowie Wallen, Dattenberg. Im Zuge einer Anzeigenaufnahme wegen des Diebstahls eines Wischerblattes konnten durch die eingesetzte Streife sechs weitere Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Wischerblätter durch unbekannte Täter entwendet wurden. Die jeweiligen Fahrzeughalter wurden hierüber informiert. Der Gesamtschaden an den bisher ermittelten sieben Fahrzeugen liegt in einem niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

