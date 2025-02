POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Distelfeld

Unkel (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Rabenhorststraße in Unkel zu einer Sachbeschädigung an einem Rolltor einer KFZ - Werkstatt. In der gleichen Nacht kam es im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 06:00 Uhr zu einem weiteren Sachbeschädigungsdelikt in der Ariendorfer Straße in Bad Hönningen. Bisher unbekannte Täter beschädigten mit einem Stein die Glastür eines Einfamilienhauses. Zeugen ...

