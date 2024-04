LPI-NDH: Brandstiftung an leerstehenden Fabrikgebäude

Bad Frankenhausen (ots) - Am Donnerstag beabsichtigte der Mitarbeiter eines Autohauses eine Betonfläche von Unkraut zu befreien. Hierzu griff er zu einem Gasbrenner, um den Wildwuchs effektiv zu Leibe zu Rücken. In Folge einer Unachtsamkeit geriet eine Konifere in Brand. Das Gewächs konnte eigenständig abgelöscht werden. Die Polizei rät auch in diesem Jahr auch wieder zu einer erhöhten Achtsamkeit bei der ...

