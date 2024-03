Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften wegen eines Fahrzeugbrandes in die Straße Auf dem Hagenbach zum Löscheinsatz aus. Dieses Auto wurde dort neben einem Gebäude am Mittwochmorgen geparkt, woraufhin es im Motorraum Feuer fing. Der brennende Pkw Citroen Jumper konnte von den eintreffenden Polizisten noch rechtzeitig weggeschoben werden, sodass eine Gefahr für das angrenzende Gebäude verhindert wurde. Das brennende Fahrzeug wurde dann von der Feuerwehr gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der auf 15.000 Euro beziffert wurde. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Korb: Unfall auf Bundesstraße

Ein 26-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.20 Uhr die Bundesstraße 14 in Richtung Backnang und wollte an der Anschlussstelle Schwaikheim abfahren. Dabei verlor er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle und prallte gegen einen Lkw, der auf der rechten Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Golf-Fahrer leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem VW Golf sowie am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Der VW Golf wurde abgeschleppt. Unmittelbar nach dem Unfall fuhr der Fahrer eines nachfolgenden Mercedes-Vito noch über die auf der Fahrbahn verstreuten Trümmerteile und beschädigte dabei sein Fahrzeug. Die Reparaturkosten belaufen sich hier nach ersten Schätzungen auf ca. 2000 Euro. Der Verkehr konnte nach dem Unfallgeschehen zwar die Unfallstelle passieren, es kam jedoch zu Beeinträchtigungen und einem Rückstau. Die Fahrbahn war gegen 12.15 Uhr wieder frei.

Backnang: Unfall am Zebrastreifen

Ein 8-jähriger Junge wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Kurz nach 8 Uhr querte er in der Straße Lindenplatz am dortigen Fußgängerüberweg die Straße, als er von einer 51-järhigen Autofahrerin zu spät wahrgenommen und vom Pkw erfasst wurde. Wegen eines Omnibusses sei die Sicht der Autofahrerin auf die Gefahrenstelle eingeschränkt gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der näheren Umstände übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell