Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2025) Schwerer Unfall nahe Rosdorf - 62 Jahre alter Autofahrer bei Kollision mit Baum eingeklemmt und schwer verletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Rosdorf, An der Dehne

Mittwoch, 9. April 2025, gegen 06.40 Uhr

ROSDORF (jk) - Auf der Gemeindestraße "An der Dehne" nahe Rosdorf (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochmorgen (09.04.25) ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 62-Jährige gegen 06.40 Uhr mit seinem Kleinwagen zwischen dem Kreisel an der Biogasanlage und dem Ortseingang von Rosdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Bei der Kollision wurde der Mann in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Straße bis etwa 08.30 Uhr voll gesperrt.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rosdorf, Mengershausen und Obernjesa, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt sowie weitere Rettungswagen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell