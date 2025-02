Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag (17.02.2025) Zutritt zu einer Wohnung in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses am Holzener Weg in Schwerte.

Zwischen 11.30 Uhr und 14.40 Uhr müssen sich die Unbekannten in den Räumlichkeiten befunden und eine Schlagbohrmaschine entwendet haben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 zu wenden. Sachdienliche Hinweise gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell