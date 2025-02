POL-UN: Werne - Einbruch in Jugendzentrum

Fröndenberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (17.02.2025) kam es gegen 03:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Feuerhake-Straße in Fröndenberg zu einem Wohnungsbrand. Bei dem Brand wurde ein 19-jähriger Fröndenberger leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Alle weiteren Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor - die ...

