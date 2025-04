Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (117/2025) Polizeieinsatz in Bad Lauterberg: Mehrere Männer nach Einbruch in ehemalige Fleischerei festgenommen, mutmaßlich zwei Mittäter flüchtig, Polizeihubschrauber über der Stadt im Einsatz

Bad Lauterberg, Hauptstraße

Montag, 7. April 2025, gegen 02.15 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine ehemalige Fleischerei an der Hauptstraße ist es Montagnacht (07.04.25) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zu einem größeren Einsatz gekommen. Die Polizei nahm fünf tatverdächtige Männer fest. Sie befinden sich zurzeit allesamt in polizeilichem Gewahrsam. Die Aufnahme des Tatortes dauert u. a. aufgrund der Größe des Objektes an. Mutmaßlich zwei Tatverdächtige konnten entkommen und befinden sich auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Einem Anwohner war etwa gegen 02.15 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das mit offener Tür und laufendem Motor vor dem ehemaligen Geschäft stand. Der Zeuge informierte die Polizei. Nach Eintreffen stellten die Beamten fest, dass eine Tür des Objektes aufgebrochen worden war und sich noch Personen im Innern aufhielten. Die Streife forderte sofort Unterstützung an. Im weiteren Verlauf wurde der Gebäudekomplex mithilfe mehrerer Streifenwagen der Polizei aus Göttingen, Herzberg, Osterode, Duderstadt sowie auch Braunlage und Goslar (beides Polizeiinspektion Goslar) umstellt.

Im Zuge der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige noch vor Ort an der Flucht hindern und festnehmen. Drei weitere mutmaßlich Tatbeteiligte gingen der Polizei nach kurzer Verfolgung ins Netz.

Derzeitigem Stand zufolge, konnten vermutlich zwei weitere Mittäter zu Fuß in unterschiedliche Richtungen flüchten. Für die sofort nach ihnen eingeleitete Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber aus Hannover angefordert. Die Suche verlief bis zum Morgen ergebnislos. Der von den Einbrechern genutzte Lieferwagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

