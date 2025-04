POL-GÖ: (114/2025) Weißer Pitbull beißt Fußgänger auf dem Robert-Gernhardt-Platz - Göttinger am Bein verletzt, Polizei ermittelt, unbekannter Hundehalter und Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Göttingen, Königsallee, Höhe AOK Mittwoch, 26. März 2026, gegen 14.20 Uhr GÖTTINGEN (ab) - Beim Einfahren vom Radweg an der Göttinger Königsallee auf die Fahrbahn in Richtung Groner Landstraße in Höhe der AOK, geriet der bislang unbekannte Fahrer eines E-Scooters am vergangenen Mittwoch ...

mehr