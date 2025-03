Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2025) Unfallflucht auf der Königsallee - E-Scooter geriet ins Schlingern und fällt gegen fahrenden Pkw, Verursacher entkommt unerkannt. Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Königsallee, Höhe AOK

Mittwoch, 26. März 2026, gegen 14.20 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Beim Einfahren vom Radweg an der Göttinger Königsallee auf die Fahrbahn in Richtung Groner Landstraße in Höhe der AOK, geriet der bislang unbekannte Fahrer eines E-Scooters am vergangenen Mittwoch (26.03.25) gegen 14.20 Uhr ins Schlingern und stürzte gegen einen neben ihn fahrenden Hyundai eines 59-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen.

Sofort stieg der Autofahrer aus und half dem Mann auf die Beine. Der Unbekannte blieb bei dem Sturz mutmaßlich unverletzt, am Pkw entstand im Bereich der Beifahrerseite ein Schaden von schätzungsweise 3.000 EUR.

Gerade als man sich verständigte um die benötigten Personalien auszutauschen, setzte der E-Scooter Fahrer seine Fahrt fort und verschwand über einen Treppenaufgang in Richtung der Wohnanschriften an der Königsallee 55-69 sowie 71-95. Dort verlor sich seine Spur. Von dem Unbekannten ist nicht viel bekannt: bei diesem es sich um einen schätzungsweise 25-35 Jahre alten Mann mit lockigen hellbraunen Haaren. Er trug hohe hellbraune Adidas-Sportschuhe mit heller Sohle, eine blaue Jeans sowie einen dunklen Kapuzen-Pullover. Der Mann trug während der Fahrt einen dunklen Rucksack mit einem auffallend hellbraunen Lederboden. Sein Roller wies ein schwarzes "2-Handschellen-Schloß" mit einer Silberkette auf.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich hinter dem beschädigten Hyundai mehrere Pkw in einer Fahrzeugschlange. Möglicherweise kann einer von ihnen Angaben zum Unfallflüchtigen und dessen E-Scooter machen.

Diese sowie weitere Zeugen zum Unfallhergang oder dem Verbleib des E-Scooter Fahrers werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 mit den Ermittlern der Polizei Göttingen in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

