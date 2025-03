Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (109/2025) Beim Einparken mutmaßlichen Hyundai touchiert - Verursacherin bekannt, geschädigter Autobesitzer gesucht!

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, OT Klein Lengden, Steinslieth 3, REWE-Getränkemarkt | Freitag, 21. März 2025, gegen 16.00 Uhr

GLEICHEN (ab) - Auf dem Kundenparkplatz des REWE-Getränkemarktes in der Straße "Steinslieth" im Gleichener Ortsteil Klein Lengden (Landkreis Göttingen), hat eine 76 Jahre alte Autofahrerin aus der Gemeinde Gleichen am Freitagnachmittag vergangener Woche (21.03.25) gegen 16.00 Uhr mit ihrem Wagen beim Einparken in eine Parklücke einen anderen Pkw touchiert und dabei vermutlich an der hinteren linken Seite beschädigt.

Während sich die Unfallverursacherin in den Markt begab und eigenen Angaben zufolge nach dem Besitzer des Pkw erkundigen wollte, fuhr das unbekannte Fahrzeug davon. Bei diesem hat es sich mutmaßlich um einen Hyundai mit GÖ-Kennzeichen gehandelt.

Der Besitzer oder die Besitzerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter Telefon 05504/94982-0 zu melden.

