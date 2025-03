Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (107/2025) Auseinandersetzung auf Imbiss-Parkplatz - 36-Jähriger im Maschmühlenweg von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen zu einem blauen Ford Focus

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg | Montag, 24. Februar 2025, gegen 19.10 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Auf dem Parkplatz eines Imbisses am Göttinger Maschmühlenweg wurde am Abend des 24.02.25 gegen 19.10 Uhr ein Mitarbeiter von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind den Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes der PI Göttingen auch einem Monat nach der Tat noch völlig unklar. Das 36-jährige Opfer wurde in Folge des Angriffs im Kopfbereich schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nach Auskunft der Ärzte nicht bestanden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen suchten die bislang unbekannten Männer den Imbiss im Maschmühlenweg gegen 18.15 Uhr auf und erkundigten sich nach dem späteren Opfer. Da dessen Schicht aber noch nicht begonnen hatte, entfernten sich die beiden zunächst wieder in einem älteren blauen Ford Focus von der Örtlichkeit und kamen wenig später wieder zurück.

Gegen 19.10 Uhr trafen sie schließlich auf den 36-Jährigen und griffen diesen gezielt an. Hierbei gingen sie sehr aggressiv vor und setzten ihrem Opfer mehrere Schläge in den Kopfbereich zu. Nachdem Passanten Polizei und Rettungsdienst verständigten, ergriffen die beiden Täter die Flucht fußläufig in Richtung des naheliegenden Penny-Marktes. Sie entkamen unerkannt.

Die beiden Angreifer werden beide auf etwa 175 cm geschätzt. Sie hatten beide kurze Haare und trugen einen Vollbart. Einer der beiden war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Weste ohne Ärmel und einer schwarzen Wollmütze. Der andere trug einen Hoodie oder Sweatshirt mit buntem Aufdruck.

Im Zusammenhang mit der Tat suchen die Ermittler nach zwei wichtigen Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zum Tatgeschehen machen können. Bei diesen handelt es sich um eine bislang unbekannte Frau, die sich kurz vor der Tat in dem Imbiss aufgehalten hat sowie einem unbekannten Mann, der unmittelbar während des Tatgeschehens auf die Situation zukam, sich aber schnell wieder entfernte.

Die beiden sowie weitere Augenzeugen zum Tatgeschehen oder Hinweisen zu den Tätern und dem beschriebenen blauen Ford Focus, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 mit der Polizei in Göttingen in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell