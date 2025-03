Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (106/2025) Zeugenaufruf nach Unfallflucht bei Obernjesa erfolgreich - zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führen zur Ermittlung des 84-Jährigen Unfallbeteiligten

Göttingen (ots)

ROSDORF (ab) - Nach einem Zeugenaufruf in den lokalen Medien vom 21.03.2025 zu einer Verkehrsunfallflucht bei Obernjesa (siehe unsere Meldung 101/2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5996088), gingen bei den Ermittlern in Friedland bereits am darauffolgenden Sonntagabend (23.03.25) zahlreiche Hinweise zu dem gesuchten flüchtigen VW Touran ein.

Diesen wurde noch am selben Abend nachgegangen und der von Zeugen beschriebene VW mitsamt den genannten Beschädigungen in einer Garage in einem Ortsteil der Gemeinde Rosdorf aufgefunden.

Unter der vorliegenden Beweislast räumte der 84-jährige Halter des Fahrzeugs seine Beteiligung in dem Unfall ein. Die Ermittler bedanken sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweis aus der Bevölkerung, die maßgeblich zur Aufklärung der Unfallflucht beigetragen haben.

Die genauen Beweggründe des Seniors sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde gegen ihn eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell