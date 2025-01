Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtrag zur Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kadenbach und Arzbach

Kadenbach - Arzbach (ots)

Am heutigen Dienstag befuhr eine 18-Jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Montabaur gegen 13:25 Uhr die K114 von Kadenbach kommend in Fahrtrichtung Arzbach. Nach jetzigem Ermittlungsstand verlor die 18-Jährige Fahrzeugführerin eines Smart beim Befahren einer Linksskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie in den Gegenverkehr geriet. Im Gegenverkehr kam es sodann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter. Dieser wurde zum Unfallzeitpunkt von einem 37-Jährigen aus dem Großraum Koblenz geführt. Durch die Kollision erlitt die Fahrzeugführerin schwere Verletzungen, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der 37-Jährige weitere Unfallbeteiligte wurde ebenfalls an der Unfallörtlichkeit medizinisch erstversorgt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrer / die Fahrerin eines schwarzer Audi A6 mit getönten Scheiben als Zeuge / Zeugin gesucht.

