Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand einer Grünfläche an Skatepark-Bieblach

Gera (ots)

Gera: Am Sonntag, den 23.03.2025 gegen 14:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Maler-Fischer-Straße aus, da es im Bereich des dortigen Skateparks zu einem Brand gekommen sein soll. Durch zunächst unbekannte Täter wurde auf ungeklärte Art und Weise eine Grünfläche in Brand gesetzt. Nach ersten Informationen wurden ca. 300 Quadratmeter beschädigt, wobei die Sachschadenshöhe derzeitig noch unbekannt ist. Nach Zeugenhinweisen konnte ein 15-jähriger Jugendlicher als Verursacher der Brandstiftung ermittelt werden. Nach den Löscharbeiten konnte der 15-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (AK)

