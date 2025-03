Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiertonne in Brand gesetzt

Gera (ots)

Gera: Am Sonntagabend (23.03.2025) gegen 20:26 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Keicher-Straße zu einem Brandausbruch. Unbekannte Täter setzten auf unbekannte Art und Weise eine im Eingangsbereich des Hauses befindliche Papiermülltonne in Brand, sodass diese vollständig zerstört wurde. Durch den schnellen Löscheinsatz der eingesetzten Feuerwehr konnten weitere Beschädigungen verhindert werden. Im Treppenhaus kam es durch Rußablagerungen zu starken Verschmutzungen, wodurch Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0075070/2025). (AK)

