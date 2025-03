Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 22.03.2025 ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Nordstraße ein Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige Kia-Fahrerin befuhr die Nordstraße in Richtung Martin-Luther-Straße mit der Absicht hier nach links weiterzufahren. Dabei übersah sie die von rechts kommende 70-Jährige, die ebenfalls mit einem Kia unterwegs war. Bei der Kollision wurde die 70-Jährige leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich bei ihr allerdings auch der konkrete Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, sodass hier noch eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

