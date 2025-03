Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrer entkommt Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Stuttgart- Wangen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines BMW ist am Samstagabend (01.03.2025) in der Wasenstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat hierbei mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 17.40 Uhr in der Wasenstraße den Fahrer eines grauen BMW mit Münchener Kennzeichen. Dieser beschleunigte stark und fuhr Richtung Ulmer Straße davon. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, fuhr er in der Ulmer Straße auf Höhe eines Supermarktes auf einen Parkplatz und erweckte den Anschein, anzuhalten. Er fuhr aber dann wieder in die Ulmer Straße, wo ein weißes Auto eine Vollbremsung machte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend bog der BMW-Fahrer in die Straße Viehwasen ab und flüchtete. Er war zwischen 20 und 30 Jahren alt, hatte schwarze Haare und trug ein helles Oberteil. Zeugen, insbesondere der Autofahrer der eine Vollbremsung machen musste, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

