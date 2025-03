POL-S: Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (01.03.2025) in der Katzenbachstraße einen Stromkasten beschädigt und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto gegen 16.05 Uhr den vor der Hausnummer 100 befindlichen Stromkasten beim Ausparken an und verursachte einen Schaden von rund 1.000 Euro. In dem Gebäude kam es deshalb zu einem Stromausfall. ...

