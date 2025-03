LPI-G: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Nacht vom 21.03.2025 zum 22.03.2025 wurde der Polizei ein brennender Fahrzeuganhänger gemeldet. In der Folge wurde in der Franz-Mehring-Straße ein Anhänger vorgefunden, dessen Plane durch derzeit unbekannte Täter mittels Brandlegung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

