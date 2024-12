POL-HST: Vermeintlich missachtete Vorfahrt sorgt für drei Verletzte

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Dienstag, dem 10. Dezember 2024, gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Danziger Straße in Ribnitz-Damgarten informiert. Bislang unbekannte Tatverdächtige entzündeten offenbar durch Feuerwerkskörper einen Kinderwagen. In der weiteren Folge war ein Kellerraum mit acht verschiedenen Abteilen in Brand geraten, zwei ...

mehr