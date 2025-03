Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW Golf demoliert

Greiz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwischen 23.30 und 1.15 Uhr einen in der Greizer Fritz-Reuter-Straße geparkten VW Golf beschädigt. Sie warfen einen Gasbetonstein in die Windschutzscheibe und beschädigten den rechten Außenspiegel. Die PI Greiz sucht Zeugen: Tel. 03661 / 6210, Aktenzeichen ST/0074433/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell