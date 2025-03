LPI-G: VW-Bus kracht in Bushaltestelle - betrunkener Fahrer leistet Widerstand

Wünschendorf / Elster (ots) - In der Zeit vom 15. März bis 22. März wurde in zwei Kleingärten in Wünschendorf / Elster eingebrochen. Ein Tatobjekt befand sich in der Kleingartenanlage an der Ronneburger Straße, der andere angegriffene Garten befand sich am Aussichtspunkt am Steinbruch Großfalka. Der oder die unbekannten Täter zerschnitten Drahtzäune und brachen Fenster und Türen auf. Entwendet wurden Bargeld, ...

