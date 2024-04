Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (391) Mehrere Pkw verkratzt - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw im Stadtteil Stadeln. Nach einem erneuten Fall am Donnerstagnachmittag (18.04.2024) liegt eine Personenbeschreibung des bislang unbekannten Täters vor. Die Polizeiinspektion Fürth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum vom 23.02.2024 bis 05.04.2024 beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt sieben Fahrzeuge in der Fritz-Erler-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Gebrüder-Grimm-Straße und der Alfred-Nobel-Straße. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es zu einem erneuten Fall in der Fritz-Erler-Straße. Ein Anwohner nahm gegen 15:10 Uhr auffällige Kratzgeräusche auf der Straße wahr. Als er kurz darauf außen nachsah, stellte er fest, dass zwei Pkw frische Schäden aufwiesen. Wenige Meter entfernt beobachtete er eine männliche Person, die gerade weglief. Der Zeuge alarmierte die Polizei, welche den Mann trotz einer umgehenden Fahndung nicht mehr antreffen konnte.

Personenbeschreibung:

männlich, arabisches Erscheinungsbild; etwa 25-30 Jahre alt; trug eine helle Hose, blaue Jacke sowie einen Rucksack

Die Polizeiinspektion Fürth bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf Grund der Häufung der Taten über mehrere Wochen in einem kleinen Umkreis ist davon auszugehen, dass sich der Täter regelmäßig in dem Bereich aufhält und vielleicht bereits in der Vergangenheit jemandem aufgefallen ist. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen in der Vergangenheit eine Person aufgefallen ist, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, sowie eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905 - 0 zu melden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei, umgehend den Notruf 110 wählen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

