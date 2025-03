Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsserie in Wünschendorfer Kleingärten

Wünschendorf / Elster (ots)

In der Zeit vom 15. März bis 22. März wurde in zwei Kleingärten in Wünschendorf / Elster eingebrochen. Ein Tatobjekt befand sich in der Kleingartenanlage an der Ronneburger Straße, der andere angegriffene Garten befand sich am Aussichtspunkt am Steinbruch Großfalka. Der oder die unbekannten Täter zerschnitten Drahtzäune und brachen Fenster und Türen auf. Entwendet wurden Bargeld, ein Notstromaggregat und einige Stromkabel. Die PI Greiz sucht Zeugen: Telefon 03661 / 6210 , Aktenzeichen ST/0074444/2025

