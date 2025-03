LPI-G: Jugendlicher beim Einbruchversuch erwischt

Gera (ots) - Am 22.03.2025 gegen 05:15 Uhr informierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei, dass er soeben mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Der Mann hatte sich in den frühen Morgenstunden mit einer Bekannten zum Rauchen verabredet. Anschließend gingen beide in den Keller, um einige Dinge zu holen, wobei sie Lärm verursachten. Ein weiterer Hausbewohner nahm die Geräusche wahr und ging irrtümlich ...

