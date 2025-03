Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Senioren

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Bezugnehmend zu den durchgeführten Fahndungsmaßnahmen am 21.03.2025 im Bereich Zeulenroda-Triebes ergeht hiermit die Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung. Der vermisste Senior wurde durch einen Anwohner in Plothen angetroffen werden. Er kehrte wohlbehalten in sein Pflegeheim zurück. Die Polizeiinspektion Greiz bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. <CK>

