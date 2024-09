POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (25.09.2024) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Böller auf insgesamt drei Grundstücke in Haunstetten. Verletzt wurde dabei niemand. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr warfen der oder die Unbekannten Böller in einen Garten in der Bürger-Rieger-Straße. Außerdem warfen sie Böller durch jeweils ein geöffnetes Fenster in der Taubenstraße und der ...

