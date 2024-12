Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb plagt das schlechtes Gewissen

Uder (ots)

Ein 38-Jähriger betrat am Mittwochabend ein Geschäft in der Straße der Einheit und bereicherte sich unberechtigt an Alkoholika aus Warenauslagen und führte diese ohne zu bezahlen an dem Kassenbereich vorbei. Noch vor dem Supermarkt plagte den Ladendieb womöglich das schlechte Gewissen, sodass er den Marktmitarbeitern gegenüber den Diebstahl bekannt machte und um das Hinzuziehen von Polizeibeamten wünschte. Die entsprechende Anzeige nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld auf. der Täter wies eine Alkoholisierung von mehr als drei Promille auf. Aufgrund dessen wurde er in ein Klinikum verbracht.

