Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Pferdemarkt kam es am Mittwoch gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuge kamen hintereinander aus der Kranichstraße und wollten den Kreisverkehr befahren. Der Vorausfahrende musste verkehrsbedingt die Fahrt verlangsamen, was der Nachfolgende zu spät bemerkte und auffuhr. Beide Fahrzeugführer klagten in der Folge des Unfalls über Schmerzen. Zu dem Unfall hat der Inspektionsdienst Nordhausen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell