LPI-NDH: Mit Tritt gegen Mülltonne Auto beschädigt

Uder (ots) - An der Baustelle der Landstraße 3080, beim Gewerbegebiet "Schönau", drangen unbekannte gewaltsam in einen Baucontainer ein. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0313089 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

