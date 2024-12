Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Geisleden (ots)

Auf der Landstraße 1005, zwischen Kreuzebra und Geisleden, kam am Mittwoch gegen 07.30 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn ab. In Folge der ersten Ermittlungen war die gefahrene Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, was dazu führte, dass der Fahrer von der Fahrbahn abkam. Nach dem Durchfahren eines Straßengrabens überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Für etwa eine Stunde kam es an der Unfallstelle zur Verkehrsbehinderungen.

