Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Schutzplanke geflüchtet

Ellrichn (ots)

Am Mittwoch kollidierte gegen 17.50 Uhr vermutlich ein Lastkraftwagen mit einer Schutzplanke am Tonberg. Die Unfallstelle lag in einem Kurvenbereich, wo die etwa 20 Meter der Leitplanke beschädigt wurden. Der Lkw entfernte sich entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandenen an dem Verursacherfahrzeug ist nicht bekannt. Auf mehrere tausend Euro wird der Schaden an der Schutzplanke geschätzt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der vorliegenden Verkehrsunfallflucht ein. Hinweise von Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und Hinwiese zu dem Beteiligten Fahrzeug geben können, nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0313696

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell