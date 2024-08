POL-PDNW: (Haßloch) Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Freitag, 02.08.2024, gegen 19:05 Uhr, kam es an der Einmündung Holidayparkstraße/Rennbahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Haßloch fahrender 31-jähriger PKW-Fahrer (mit zwei weiteren Insassinnen - 54 und 74 Jahre) missachtete beim Linksabbiegen von der Holidayparkstraße in die Rennbahnstraße den Vorrang eines entgegenkommenden 59-jährigen PKW-Fahrers (mit einer weiteren Insassin - 53 Jahre), so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurden sämtliche Fahrzeuginsassen/-innen verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort durch die Rettungskräfte erst versorgt und anschließend mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 30.000,- Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben den Kräften der Polizei Haßloch, 3 Notärzte, 1 Rettungshubschrauber, 5 Rettungswagen sowie 20 Wehrkräfte der Feuerwehr Haßloch. Zudem koordinierten 2 Kräfte des Katastrophenschutzes des Kreises Bad Dürkheim die Einsatzmaßnahmen vor Ort.

