POL-EN: Ennepetal/Schwelm: Metalldiebe unterwegs- Kupferfallrohre gestohlen

Ennepetal/Schwelm (ots)

In Straßen in Schwelm und Ennepetal haben unbekannte Täter in der Nacht zwischen dem 27.05.2024 und dem 28.05.2024 mehrere Fallrohre von Hausfassaden abgebaut. In Ennepetal waren es zwei Häuser jeweils in der Buchenstraße und in der Oderstraße. In Schwelm wurden Fallrohre in der Jahnstraße und Körner Straße gestohlen. Die Täter bauten die Fallrohre teilweise ab oder brachen sie aus den Befestigungen. Insgesamt wurden mehrere Meter entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Aufgrund der Menge ist anzunehmen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport nutzten. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

