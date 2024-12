Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerste Verletzungen nach Verkehrsunfall

Leinefelde (ots)

In der Zeißstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden ist. Beim Rangieren eines Lkw wurde der Mann von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der 57-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle wurde die Polizei bei der Beweisaufnahme durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern gegenwärtig an.

