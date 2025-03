LPI-G: Betäubungsmittel und manipuliertes Fahrrad festgestellt.

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Beamte der Einsatzunterstützung Gera kontrollierten am 21.03.2025 gegen 17:30 Uhr in der Zwickauer Straße einen 17-Jährigen, der mit einer Simson unterwegs war. Dabei stellten die Beamten leistungssteigernde Umbauten am Moped fest, die dazu führen, dass der Fahrzeugführer den dafür benötigten Führerschein nicht besitzt. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

