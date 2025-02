Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ehrlicher Finder gibt Geld bei Polizei ab - Besitzer gesucht

Grimmen (ots)

Am Samstag, dem 1. Februar 2025 gegen 07:15 Uhr erschien ein 56-jähriger Deutscher im Polizeirevier Grimmen. Er hatte zuvor im Geldautomaten einer Bank auf dem Parkplatz des Netto (Heinrich-Heine-Straße) in Grimmen Bargeld gefunden. Daraufhin gab der ehrliche Finder das Geld bei der Polizei in Grimmen ab.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des Geldes. Wer vermisst sein vermeintlich abgehobenes Bargeld? Die betroffene Person sollte sich mit Nachweis auf dem Kontoauszug bzw. nach Rücksprache mit der betreffenden Bank an das Polizeirevier in Grimmen (038326570) wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell