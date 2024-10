Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gesuchter Tscheche geht lieber für 150 Tage in Haft als seine Strafe zu bezahlen

Leipzig (ots)

Er könne seine Geldstrafe in Höhe von rund 2.500 Euro ohne weiteres bezahlen, aber er will nicht. So äußerte sich ein 48-jähriger Tscheche gegenüber der Leipziger Bundespolizei, nachdem sie ihm den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein verkündeten. Zuvor wurde der Tscheche im Eurocity von Prag nach Leipzig ohne Ticket vom Zugpersonal erwischt und die Bundespolizei in Leipzig verständigt.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie dann fest, dass der 48-Jährige von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Trunkenheit im Verkehr mit Haftbefehl gesucht wurde.

Die Bundespolizei Leipzig leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen ein und lieferten den Tschechen anschließend in die JVA Leipzig ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell